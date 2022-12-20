Омский «Авангард» победил уфимцев в серии буллитов

После перерыва, вызванного Кубком Первого канала, возобновилось регулярное первенство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Омский «Авангард» провел матч против уфимского «Салавата Юлаева».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Исход встречи в столице Башкортостана решила серия буллитов. Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. Гол у омичей провел во втором периоде Владимир Ткачев. Он же забил решающий буллит.

Новосибирская «Сибирь» проиграла в Челябинске местному «Трактору» 3:2. В первом периоде уральцы провели две шайбы с интервалом в 16 секунд. Уступая 1:3 в конце матча, новосибирцы отыграли одну шайбу, заменив вратаря шестым полевым игроком, но сравнять счет не смогли.

В турнирной таблице конференции «Восток» новосибирцы идут третьими, у них 51 очко. Омичи на шестой строчке с 48 очками.

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Валерий Лавский