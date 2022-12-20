Сирия сообщила о двух пострадавших при атаке Израиля по окрестностям Дамаска

Израиль нанес ракетный удар по нескольким целям в окрестностях Дамаска, сообщило Минобороны Сирии. Пострадали двое сирийских военнослужащих, есть материальный ущерб.

«В 00:30 израильские самолеты, находясь к северо-востоку от (Тивериадского.— "Ъ") озера, выпустили ракеты по ряду позиций в пригороде Дамаска. Силы ПВО Сирии отразили эту атаку и сбили несколько ракет»,— говорится в сообщении Минобороны в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По данным местных СМИ, удар был нанесен по зоне, которая прилегает к аэропорту в пригороде Дамаска.

Леонид Уварчев