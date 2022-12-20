Байден может стать первым президентом США, который посетит Нагасаки

Власти Японии и США изучают возможность организации визита президента Джо Байдена в Нагасаки, сообщили источники «Иомиури». Это может стать первым визитом действующего американского лидера в город, который подвергся атомной бомбардировке со стороны США в 1945 году. В 2016 году Барак Обама стал первым президентом США, посетившим Хиросиму.

Визит может состояться после саммита G7 в Хиросиме 19–21 мая 2023 года. Ожидается, что господина Байдена будет сопровождать премьер Японии Фумио Кисида. Не исключено, что делегация посетит в том числе католический собор Ураками, который был разрушен при бомбардировке и после восстановлен.

По данным японской газеты, стороны ведут переговоры по этому поводу. Окончательное решение будет принято после оценки готовности Нагасаки к пребыванию американской делегации. Это в том числе касается мнения местных жителей по поводу визита.

6 и 9 августа 1945 года США сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. К концу 1945 года до 140 тыс. человек погибли, большинство из них были мирными гражданами.

Леонид Уварчев