Солдата отзывают с фронта

Военкомат Татарстана признал незаконной мобилизацию студента первого курса университета управления «ТИСБИ» Нафиса Гаязутдинова, призванного в сентябре вопреки отсрочке, предоставленной учащимся. Президент Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий республиканскую призывную комиссию, лично подписал решение о демобилизации студента. Однако парень до сих пор не вернулся с фронта. В Татвоенкомате не говорят, когда это наконец произойдет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Призывная комиссия Рыбно-Слободского района Татарстана отменила приказ о мобилизации 26-летнего первокурсника ТИСБИ Нафиса Гаязутдинова на основании решения о демобилизации, принятого возглавляемой Рустамом Миннихановым республиканской призывной комиссией. «Есть решение, зафиксированное секретарем и утвержденное председателем (республиканской призывной комиссии.— „Ъ“)», — подтвердила „Ъ“ пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова.

Как рассказала „Ъ“ адвокат Лейсен Овчинникова, которая представляет интересы Нафиса Гаязутдинова, он поступил на юридический факультет казанского вуза в августе текущего года. Ранее он прошел срочную службу в армии, на которую был призван из своего Рыбно-Слободского района по окончании колледжа. Два года назад Нафис Гаязутдинов переехал в Казань и встал на воинский учет в военкомате Приволжского и Вахитовского районов, по новому месту жительства. Однако через несколько дней после того, как президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, 25 сентября, Нафис Гаязутдинов получил повестку из военкомата Рыбно-Слободского района. По телефону ему пояснили, что вызов связан с уточнением учетных данных.

Он приехал в Рыбную Слободу и в райвоенкомате сообщил, что сейчас является студентом и впервые получает высшее образование. Однако там ему ответили, что он утратил право на отсрочку, поскольку прежде закончил колледж. «Его тут же мобилизовали. Без вещей, без всего. Сразу. Посадили в автобус и повезли на сборный пункт в Kazan Expo»,—говорит Лейсен Овчинникова.

Тогда к ней обратился двоюродный брат мобилизованного студента. «Написали жалобу в военную прокуратуру, в Татвоенкомат, в призывную комиссию Рыбно-Слободского исполнительного комитета, уполномоченному по правам человека Татарстана, в прокуратуру Рыбно-Слободского района. Ответы приходили: в основном, ведомства вставали на его сторону, но никаких мер не принимали»,— отмечает юрист. В октябре студента вместе со всеми мобилизованными отправили в зону специальной военной операции, добавила адвокат.

Госпожа Овчинникова после этого подала исковое заявление в райсуд Советского района. По ее словам, в ходе рассмотрения дела по существу представитель Военного комиссариата Татарстана признал, что Нафис Гаязутдинов не подлежал призыву на военную службу, и обещал добровольно исполнить требования. Истец в связи с этим отказался от иска.

Республиканская призывная комиссии за подписью Рустама Минниханова 14 декабря вынесла решение об отмене призыва студента Гаязутдинова. «У меня есть на руках документ, что решение призывной комиссии отменено»,— подчеркнула Лейсен Овчинникова.

«Сейчас мы ждем»,— сказала юрист, добавив, что ни она, ни родные мобилизованного не знают о его месте нахождения.

В Татвоенкомате не смогли оперативно ответить „Ъ“ на вопросы, когда и каким образом Нафис Гаязутдинов будет возращен с фронта домой. «Конкретно сказать не могу. Не владею информацией»,— сказал официальный представитель ведомства Сергей Котин. «По закону, если есть решение комиссии муниципального района о предоставлении отсрочки, должны прислать в Военкомат Татарстана, и только после пишется ходатайство на имя командира части о рассмотрении вопроса об увольнении военнослужащего. Решение об увольнении принимает командир воинской части. Скорее всего, в момент мобилизации не были представлены документы об обучении»,— предположил он.

Полина Петрова