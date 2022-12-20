Казанские власти рассчитывают, что к 2030 году смогут увеличить туристический поток почти в полтора раза — до 5 млн человек в год. По итогам текущего года, как ожидается, столицу Татарстана посетят более 3,5 млн туристов, что соответствует допандемийному уровню. Мэр Казани Ильсур Метшин полагает, что для развития туризма Казань сейчас «на гребне волны», поскольку на фоне спецоперации в РФ у жителей почти нет возможности путешествовать за границу в «евротуры». Участники туристического рынка считают цель для Казани вполне «достижимой», если продолжать развивать инфраструктуру и следить за состоянием города, чтобы гости «не ломали себе руки и ноги» на обледенелых тротуарах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

О необходимости подготовить программу по увеличению количества туристов до 5 млн человек в 2030 году мэр Казани Ильсур Метшин заявил вчера на сессии городской думы. «Это амбициозная цель»,— констатировал он. По словам господина Метшина, надо «учесть все реалии» и «подключить бизнес». С этой программой власти Казани «придут к правительству и нашему президенту» Татарстана Рустаму Минниханову за финансовой поддержкой, сказал мэр.

Господин Метшин добавил, что и раньше у многих был «скепсис, какая Казань туристическая» и «с какого перепугу к нам поедут». Но все «стало возможным благодаря международным спортивным и культурным событиям, которые прошли и до сих пор проходят в Казани», отметил мэр. «В этом году нас „посетила“ вся Самарская область или три Красноярска, но есть новый горизонт работы»,— указал глава города. Он обратил внимание, что «в новых условиях Казань на гребне волны», поскольку «закрыты границы, нет возможности ехать в евротуры», а «привычка у людей (путешествовать.— „Ъ“) уже появилась». «Мы должны создать, чтобы был въездной туризм. Казань должна стать такой Меккой. Нам есть, что показать»,— заключил Ильсур Метшин.

Как сообщила глава городского комитета по развитию туризма Дарья Санникова, за первое полугодие 2022 года Казань посетили свыше 2,25 тысячи туристов. Ожидается, что к концу года эта цифра вырастет до 3,5 млн человек. «Мы этот рубеж взяли до пандемии. Надеюсь, в этом году он будет превышен»,— отметил Ильсур Метшин. При этом Казанский кремль за 11 месяцев уже посетили 3,5 млн человек. Это на 25% больше показателей прошлого года, когда в музее-заповеднике побывали 2,8 млн человек. Кроме кремля, туристы посещают улицу Баумана, Старо-Татарскую слободу, Кремлевскую набережную, аквапарк, а также музеи.

«В 2005 году мы принимали 400 тысяч гостей, в этом году в Казань приедет рекордное для нее количество туристов. Важно сказать, что в условиях отсутствия европейских направлений для путешествий жители выбирают для отдыха Казань. При этом мы ничем не уступаем зарубежным городам»,— отметил на сессии глава госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов.

По количеству туристов в этом и прошлом году Казань из крупных городов уступила только Москве и Санкт-Петербургу. При этом обошла Самару, Нижний Новгород и Екатеринбург. В целом Татарстан в рейтинге российских регионов по туристическому потоку находится на шестом месте в стране (после столиц, Московской области, Краснодарского края и Крыма).

По данным туроператоров Казани, в 2022 году больше всего туристов приезжали из городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ярославль, Владимир, Челябинск, Пермь, Самара, Саратов, Тюмень, Волгоград, Воронеж. Ежегодно туристы оставляют в Казани около 30 млрд руб.

Средняя загрузка казанских отелей за десять месяцев этого года составила 67%. При этом наиболее высокая загрузка гостиниц была зафиксирована в майские праздники — 95%, сказал господин Иванов. На новогодние праздники номера в отелях «почти полностью забронированы», добавил он.

Всего гостиничный фонд Казани включает в себя 229 объектов, в том числе хостелы. В них оборудованы 8,1 тыс. номеров на 16,9 тыс. мест. При этом госпожа Санникова выразила недовольство, что зачастую туристы размещаются в квартирах, которые арендуют посуточно. Такие объекты не поддаются учету, поэтому часть гостей Казани посчитать нельзя, сказала она. Также «владельцев сложно привлечь к ответственности за нарушения». Власти пока не придумали, как решить эту проблему. Посуточная аренда «негативно влияет на имидж» Казани, считает госпожа Санникова.

«Цель привлечь 5 млн туристов к 2030 году — достижимая. Для этого нужно дальше развивать инфраструктуру, развивать новые туристические маршруты»,— считает директор агентства туризма «Персона грата», президент ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов. По его словам, уже сейчас аэропорт и железнодорожные вокзалы позволяют доставить в Казани такое количество человек. «Я думаю, что увеличится число туристов, которые приезжают на автобусах, после открытия трассы М-12»,— добавляет эксперт.

По словам господина Мифтахова, сейчас из-за частичного закрытия границ внутренний туризм особенно активно развивается в Казани. Однако он полагает, что «расслабляться не надо», поскольку через несколько лет ограничения могут быть отменены. По словам главы турагентства, сейчас путешествия жителям России «помогают снять напряженность и стресс, которые возникают из-за общей политической ситуации». «У людей все равно есть потребности и возможности поехать краткосрочно в ближайший город»,— говорит он. Впрочем, по его словам, в Казань едут не только из соседних регионов, Москвы и Санкт-Петербурга, а также, например, из Хабаровска и Калининграда. «Сейчас, перед Новым годом, главное — вычистить тротуары, чтобы не было гололедицы и туристы могли ходить по Казани, не ломая себе рук и ног»,— заключает Рамиль Мифтахов.

Кирилл Антонов