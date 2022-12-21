Наука 21.12.2022, 00:01 Динамика и некоторые данные по причинам смертности в 2016-2020 гг. в России Причины 2016 2017 2018 2019 2020 Все причины 1 891 015 1 826 125 1 828 910 1 798 307 2 138 586 Болезни системы кровообращения 904 055 862 895 856 127 841 207 938 536 Новообразования 299 652 294 587 297 996 298 699 295 910 Внешние причины 167 543 152 741 144 612 137 633 139 583 Болезни органов дыхания 70 332 62 032 61 150 59 188 96 539 Некоторые инфекционные заболевания 35 335 35 045 34 626 32 918 30 173 Источник: Демографический ежегодник России, 2021; стр. 121