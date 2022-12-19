Путин поручил проработать финансирование мемориала «Концлагерь "Красный"» в Крыму

Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания организационного комитета «Победа» поручил до 30 июня 2023 года определить источники финансирования создания мемориала «Концлагерь "Красный"» в Крыму. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Правительству РФ совместно с советом министров республики Крым проработать вопрос о финансировании разработки проектно-сметной документации и сооружения музейно-выставочного комплекса мемориала "Концлагерь "Красный"»,— говорится в опубликованном документе.

Такое же поручение дано правительству и по разработке проектно-сметной документации музейно-мемориального комплекса «Дулаг-142» в Брянске.

Концлагерь «Красный» находился в поселке Мирное вблизи Симферополя и был самым большим в Крыму лагерем смерти. Заключенные в концлагере были освобождены советской армией в 1944 году, однако до этого там погибло около 15 тыс. человек, в том числе женщин и детей.

Татьяна Ручкина

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