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Коммерсантъ FM
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Агентство по страхованию вкладов продлило нулевые ставки по ряду взносов на первые шесть месяцев 2023 года

Совет директоров Агентство по страхованию вкладов (АСВ) решил продлить действие нулевых дополнительной и повышенной дополнительной ставки страховых взносов. Ставка касается взносов за первое полугодие 2023 года. Об этом сказано в Telegram агентства.

«Совет директоров рассмотрел вопрос о ставках страховых взносов банков. Принято решение установить дополнительную и повышенную дополнительную ставки страховых взносов, подлежащих уплате банками—участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов, в размере 0% базовой ставки за расчетные периоды I и II календарных кварталов 2023 года»,— следует из сообщения.

Нулевая ставка по этим вкладам держится с февраля 2022 года. Ее установили, чтобы улучшить возможности банков по управлению ликвидностью. Дополнительный взнос вносят банки, у которых ставки на 2–3 процентных пункта выше среднерыночного. Повышенный дополнительный взнос вносят банки, завышающие ставки не менее чем на 3 процентных пункта, и кредитные организации с неустойчивым финансовым положением.

До введения нулевой ставки она составляла 25% и 300% базовой ставки.

Полина Собакина

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