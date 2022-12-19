На Кубани за 199 млн рублей создадут производство компонентов для пластичных смазок

На Афипском заводе полимерных изделий «Польза» (ООО «Юг-Полимер»), расположенном в Северском районе Краснодарского края, запустят производство компонентов и комплектующих полипропиленовых картриджей для консистентных (пластичных) смазок. Для этого предприятию выделят льготный заем в размере 199 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Средства предоставят по программе «Импортозамещение». В итоге на Кубани появится предприятие по выпуску не имеющей аналогов в России промышленной продукции. Ранее ее в РФ поставляли из Европы и Китая. Для запуска производства уже построили новый корпус со всей инфраструктурой и подключили его к инженерным сетям. В нем возвели ремонтную мастерскую для обеспечения диагностики и ремонта технологической оснастки предприятия.

Консистентная смазка имеет широкий спектр использования и применяется для смазывания подшипников, тросов, цепных приводов и пр.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Юг-Полимер» зарегистрировано в Краснодаре в 2007 году. Компания занимается производством пластмассовых изделий для упаковывания товаров. В 2021 году выручка компании составила 186 млн руб., чистая прибыль — 6,8 млн руб.

Экспертный совет Фонда развития промышленности региона также одобрил займы двум предприятиям легкой промышленности из Краснодара. Так, компания «Клеопатра-Стиль» получит по программе «Приоритет» 7 млн руб. под 1% на три года. Средства направят на приобретение трикотажного полотна и фурнитуры для производства детской одежды. Еще 3 млн руб. под 1% на три года выделят фабрике «Юг Текстиль» на модернизацию оборудования и приобретение материалов для выпуска постельных принадлежностей.

Татьяна Ручкина

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