Ведомственной охране РФ могут разрешить сбивать беспилотники с помощью спецсредств

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки к законопроекту об усилении контроля за оборотом оружия, которые разрешают работникам ведомственной охраны применять специальные технические средства, чтобы сбивать беспилотники. Соответствующие поправки опубликованы на сайте Госдумы.

Изменений может коснуться закон «О ведомственной охране». Ее работники смогут сбивать БПЛА «в целях отражения нападения на охраняемые объекты». Под пресечением подразумевается подавление или преобразование сигналов дистанционного управления беспилотников, воздействия на их пульты управления, а также их повреждение или уничтожение, сказано в тексте поправки, предложенной в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении.

В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении контроля за оборотом оружия. Он предусматривает проверку кандидатов на получение огнестрельного оружия органами МВД и ФСБ. Проект запрещает выдачу лицензий на оружие для лиц, которых правоохранители в результате проверки уличат в причастности к организованной преступной группировке, а также в наличии намерений использовать оружие в противоправных целях.

Эрдни Кагалтынов