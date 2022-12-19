Памятник Александру Блоку устанавливают на улице Декабристов в Петербурге

На улице Декабристов в Санкт-Петербурге 19 декабря устанавливают памятник Александру Блоку. В доме 57 поэт жил с 1912 по 1921 год, здесь же расположен музей в его честь, который входит в структуру Музея истории города, пишет «Фонтанка».

Высота памятника составляет 4,05 метра, ее авторами выступили скульптор Евгений Ротанов и архитектор Иван Кожин. Господин Ротанов также создавал монумент поэту во дворе Филологического факультета СПбГУ. Сама фигура слегка наклонена вперед: по замыслу, Александр Блок идет по улице Декабристов тем же маршрутом, что ходил постоянно в реальной жизни. Точная дата открытия памятника пока не названа, рабочим еще предстоит благоустроить бульвар.

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