Переселенцы из Херсонской области могут получить жилищные сертификаты в Самарской области

Переселенцы из Херсонской области могут получить жилищные сертификаты и единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. в Самарской области. Меры поддержки вынужденных переселенцев закреплены в соответствии с постановлением правительства региона.

Сертификат для приобретения жилья рассчитывается, исходя из нормативной стоимости 1 кв. м жилья в Самарской в размере 83 тыс. руб., а также из количества членов семьи. Приехавшим из Херсонской области окажут меры социальной поддержки, а также помогут с трудоустройством.

Андрей Сазонов