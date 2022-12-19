В Краснодаре подрядчика оштрафовали на 1,7 млн рублей за срыв сроков ремонта забора детсада

В Краснодаре суд оштрафовал ООО «ЮгБлагСтрой» на 1,7 млрд руб. за срыв сроков выполнения госконтракта по капремонту ограждения детского сада. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Между Центром развития ребенка — детским садом №217 «Светлана» и ООО «ЮгБлагСтрой» был заключен государственный контракт на капитальный ремонт ограждения дошкольного учреждения. При проверке исполнения обязательств по контракту прокуратура выявила, что подрядчик в установленный срок выполнил работы не в полном объеме.

В отношении «ЮгБлагСтрой» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). Суд рассмотрел материалы дела и оштрафовал компанию на 1,7 млн руб. Постановление суда вступило в законную силу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЮгБлагСтрой» зарегистрировано в Краснодаре в 2020 году. Владельцем компании является Марина Куц. Компания занимается созданием геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей. В 2021 году выручка компании составила 19,2 млн руб., чистая прибыль — 689 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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