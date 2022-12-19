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Нижегородским детям-сиротам дали квартиры без отопления и горячей воды

В Семеновском районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело о представлении шести детям-сиротам квартир, непригодных для проживания. По данным областной прокуратуры, в декабре 2021 года администрация городского Семенов предоставила им жилье в домах, которые не были подключены к системе газоснабжения. Из-за этого в квартирах отсутствовало отопление и горячее водоснабжение.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Расследования уголовного дела контролируются прокуратурой. В настоящее время дети-сироты получили благоустроенные квартиры.

Андрей Репин

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