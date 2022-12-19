Пожар добрался до месторождения

В ночь на 19 декабря крупный пожар произошел на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе Приангарья, пострадало семь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. К транспортировке людей в больницы привлекалась санавиация. Оператор месторождения — Иркутская нефтяная компания — уверяет, что инцидент произошел в ходе проведения комплексного опробования технологической установки подготовки газа и не создал угроз ближайшим населенным пунк­там. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье, связанной с нарушением требований промышленной безопасности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О возгорании ГУ МЧС по Иркутской области сообщило в 00:05 по местному времени 19 декабря (19:05 мск 18 декабря). «В Усть-Кутском районе Иркутской области на Марковском месторождении, в 2,5 км от населенного пункта Верхнемарково, частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина ликвидируют пожар на технологической установке комплексной подготовки природного газа. По предварительной информации, происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет»,— отмечалось в сообщении. В ведомстве также заявляли о задействовании «автоматических систем пожаротушения».

Марковское нефтегазоконденсатное месторождение нефти находится в Усть-Кутском районе Приангарья, на севере Иркутской области, оно расположено на расстоянии около 600 км от Иркутска по прямой или 1,1 тыс. км — при движении по дорогам. Месторождение было открыто в 60-х годах XX века. С 2000 года его оператором является ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) — крупнейший в стране частный нефтегазодобывающий оператор, не входящий в состав известных российских вертикально интегрированных отраслевых структур.

Сведения о площади пожара менялись в ходе ликвидации возгорания. Первоначально о горении на площади около 1 тыс. кв. м сообщали как в региональном МЧС, так и губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. В дальнейшем официальные источники сообщили о площади в 400 кв. м.

Локализация возгорания аварийно-спасательными формированиями произошла в 02:24 по местному времени (21:24 мск 18 декабря), продолжалось тушение отдельных очагов. Около 09:00 (04:00 мск) губернатор Приангарья заявил о полной ликвидации пожара. По его информации, на тушение привлекалось 155 человек и 37 единиц техники, как частной пожарной охраны ИНК, так и подразделений МЧС из близлежащих городов и поселков.

«Погибших нет. Пострадали семь человек, двое из которых — в тяжелом состоянии, их вертолетом сан­авиации доставили в Братск. Четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек, с обморожением ног, будет лечиться амбулаторно»,— проинформировал господин Кобзев.

Днем 19 декабря стало известно, что четырех пострадавших доставят бортом санитарной авиации для госпитализации в медучреждения Иркутска. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в Усть-Кут вылетят две реанимационные бригады для транспортировки пациентов к месту лечения.

В пресс-службе ИНК сообщили, что возгорание произошло в период проведения комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа. На месте инцидента работает комиссия по выяснению его причин. «Угроза для населенных пунктов и жителей отсутствует»,— добавляют в ИНК.

Региональное СУ СКР по факту возгорания возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безо­пасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В ходе следствия изымается техническая и иная документация, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Прокуратурой Иркутской области поставлено на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара, сотрудники ведомства также организовали проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности.

Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении произошел спустя трое суток после инцидента на другом отраслевом предприятии Приангарья. 15 декабря на промплощадке Ангарской нефтехимической компании произошли взрыв и возгорание, в результате которых погибли двое человек, а еще пять получили повреждения различной степени тяжести. Взрыв сопровождался мощной сейсмоволной, которую ощутили жители нескольких крупных городов, расположенных вблизи АНХК. По факту пожара и гибели сотрудников СУ СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Влад Никифоров, Иркутск