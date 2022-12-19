Жителя Адыгеи осудили на 16 лет за развращение ребенка

Жителю Майкопского района за развращение ребенка суд назначил 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Адыгее.

Следствие установило, что мужчина в разное время совершал в отношении несовершеннолетнего насильственные действия сексуального характера с использованием его беспомощного состояния.

Собранные доказательства суд признал достаточными и признал мужчину виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетнего (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, ч 2 ст. 135 УК РФ). Приговор не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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