Председателя правления Российского исторического общества Могилевского назначили на пост замглавы Минобрнауки

Член президиума совета Российского исторического общества и председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский назначен на должность заместителя главы Минобрнауки России. Об этом говорится в Telegram ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Могилевский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Константин Могилевский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Валерий Фальков представил нового заместителя министра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского. Константин Ильич будет курировать работу департамента информационной политики и комплексной безопасности и департамента международного сотрудничества»,— следует из сообщения.

Константин Могилевский с 2012 года занимает должности в правлении Российского исторического общества. С 2016 года был исполнительным директором фонда «История Отечества», созданного по указу президента России. Организация занимается популяризацией российской истории в России и за границей.

Полина Собакина