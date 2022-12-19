Нижегородского поставщика кислородного оборудования снова судят за мошенничество

В Нижегородском райсуде началось рассмотрение второго дела в отношении гендиректора ООО «Медкриотех» Максима Ладыгина. Его обвиняют в крупном мошенничестве при поставке криогенного газификатора в больницу №3 города Миасс Челябинской области. В мае 2020 года, в период распространения нового коронавируса, миасская больница объявила открытый аукцион на покупку газификатора. Торги выиграл нижегородский поставщик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как рассказал гособвинитель, компания «Медкриотех» обязалась за 549,9 тыс. руб. поставить больнице Миасса новый газификатор, но вместо этого поставщик, изготовив фиктивные документы, привез бывшее в употреблении оборудование. Также, по словам прокурора, Максим Ладыгин намеренно скрыл происхождение газификатора, распорядившись убрать с его поверхности отметку о том, что прибор сделан в Китае. Максим Ладыгин в суде сообщил, что с обвинением он не согласен и вину не признает. От комментариев для прессы обвиняемый и его адвокаты отказались.

Ранее Максима Ладыгина осудили на три года и три месяца лишения свободы условно со штрафом 500 тыс. руб. по аналогичному уголовному делу, связанному с поставкой в 2020 году кислородной станции в больницу №5 Нижнего Новгорода. В его фирме покрасили оборудование 2006 года выпуска и продали больнице под видом нового. Вину в совершении этого преступления директор компании признал и погасил причиненный медучреждению ущерб, тем самым избежав более сурового наказания.

Елена Ковалева