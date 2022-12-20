ВАД проложит М-32

В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса на проектирование и строительства трассы М-32, которая свяжет северную и южную части Приморского района. Победителем стала компания «ВАД» — она оказалась единственным участником тендера. Эксперты уверены, что проблем с реализацией проекта — при условии бесперебойного финансирования — не возникнет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно контракту, общий срок строительства трассы М-32— с конца февраля 2023 года до конца января 2027 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Согласно контракту, общий срок строительства трассы М-32— с конца февраля 2023 года до конца января 2027 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

АО «ВАД» спроектирует и построит в Приморском районе магистраль М-32 на участке от перспективной трассы М-49 до Приморского шоссе, включая путепроводную развязку через железнодорожные пути Сестрорецкого направления с подключением к Приморскому шоссе. Компания стала единственным участником и победителем конкурса, объявленного в конце ноября, заказчик проекта — «Дирекция транспортного строительства».

Согласно контракту, который находится на подписании подрядчиком, общий срок реализации проекта — с конца февраля 2023 года до конца января 2027 года. В том числе инженерные изыскания и подготовка проектной документации должны завершиться до 15 ноября 2023 года, разработка рабочей документации — еще раньше, до 1 октября 2023 года, после чего компания должна начать строительно-монтажные работы.

Цена контракта составляет 18,453 млрд рублей (с НДС), в том числе 688 млн рублей будет израсходовано на проектно-изыскательские работы. В следующем году на проект из бюджета города будет выделено 388,4 млн рублей, в 2024 году — 417,8 млн рублей, в 2025 году — ровно 1 млрд, в 2026 году — 8,39 млрд рублей, в 2027 году — 8,26 млрд рублей. Лимит финансирования в размере 10 млн рублей, утвержденный для проекта на 2022 год в ходе осенней корректировки годового бюджета, в контракте не упоминается. В то же время комитет по развитию транспортной инфраструктуры подготовил проект постановления правительства, в соответствии с которым общий лимит финансирования проекта строительства М-32 в 2022 году будет сокращен с 10 млн до 10 тыс. рублей в связи с поздним утверждением проекта планировки территории и отсутствием положительного заключения экспертизы. Документ до 28 декабря будет проходить антикоррупционную экспертизу.

За последние несколько месяцев ВАД получил несколько крупных контрактов в Санкт-Петербурге и Ленобласти, в том числе на капремонт участка федеральной трассы Р-23 «Псков» на 7,9 млрд рублей, на реконструкцию участка этой же дороги на сумму 10,12 млрд рублей, реконструкцию северного участка КАД от Горской до ЗСД на сумму 12,76 млрд рублей.

Генеральный директор Ассоциации предприятий дорожного комплекса (АСДОР) Юрий Агафонов уверен, что даже в условиях возможного сокращения программ строительства и реконструкции дорог проект будет реализован. «Объект — один из первоочередных, а ВАД — очень крупная компания и, очевидно, приняв участие в конкурсе, рассчитывала свои силы. Даже при наличии других крупных проектов компания никогда не отдает работу на субподряд — делает своими силами»,— сказал руководитель ассоциации.

Вячеслав Калашников