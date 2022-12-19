«Что это будет, не совсем понятно»

В России официально учреждена новая масштабная молодежная организация «Движение первых». Согласно плану, она объединит под своим началом уже существующие подобные структуры. Ячейки движения начнут открываться в школах страны с 20 декабря. Цель проекта — патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также внедрение различных познавательных и развивающих программ. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе опасается, как бы общественная нагрузка не повредила учебному процессу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В России официально оформлена и приступает к работе новая организация под названием Российское движение детей и молодежи «Движение первых», сокращенно РДДМ ДП. Сразу возникает вопрос: как именовать рядовых участников? Вот раньше были октябрята — внучата Ильича, пионеры-комсомольцы, добровольцы. Что будет сейчас, не совсем понятно. Но не будем на этот счет фантазировать, так что идем дальше.

Собственно, «Пионеры» были в списке для голосования, но им не хватило поддержки. В этой части можно согласиться, что это фактическое возвращение в СССР, то есть в прошлое. При том что организация детская, а дети, как правило, ассоциируются с будущим, нежели наоборот.

Как бы то ни было, на учредительном съезде утвердили 12 направлений работы (миссий) и 11 общих ценностей. В первом случае все миссии начинаются со слова «быть» — «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в движении», «Быть первыми». Что касается ценностей, здесь проще: естественно, патриотизм, семья и так далее.

Ячейки РДДМ ДП открываются в российских школах немедленно. Организация ежегодно будет получать из бюджета свыше 21 млрд руб. Если исходить из общей численности учащихся в 16 млн человек, охват, как говорится, впечатляет.

Председателем правления РДДМ ДП назначен 37-летний Григорий Гуров. Он родом из Ставрополя, специалист по работе с молодежью. Дорос до замминистра науки и высшего образования. Стоит напомнить, что в упомянутом выше СССР молодежные организации были неплохой возможностью выйти в люди, перейти на высокий карьерный уровень. Так что пост более чем ответственный, и бюджет, как мы видим, солидный.

Понятно, что по закону членство в «Движении первых» сугубо добровольное. Хотя что-то подсказывает, что отказаться будет непросто.

Что касается сомнений и вопросов, хотелось бы понадеяться, что общественная деятельность не скажется на учебном процессе. Дело в том, что XXI век — это не металлолом и макулатуру собирать. Для того чтобы успешно двигаться вперед, навыки нужны разные, знания обширные. Чтобы не получилась на выходе только идеология и более ничего.

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