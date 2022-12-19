Суд отказал Генпрокуратуре ускорить рассмотрение дела о взыскании 325 млн рублей в пользу девелопера из Сочи

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении заявления Генпрокуратуры об ускоренном рассмотрении дела по взысканию в пользу ООО «Сады Киви» с Российской Федерации 325 млн руб. Соответствующая информация опубликована в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края.

Кубанский арбитраж с июля 2022 года рассматривает дело по исковому заявлению строительной компании «Сады Киви» (Сочи) к Российской Федерации в лице Генпрокуратуры и Росимущества. Истец пытается взыскать убытки, причиненные обществу в результате простоя гостиницы апартаментного типа «Сады Киви» в Адлере.

Ранее по требованию прокурора Сочи краевой арбитраж аннулировал разрешение на строительство апарт-отеля, выданное застройщику в сентябре 2020 года. Готовность гостиничного комплекса составляет 85%.

Генпрокуратура 8 декабря текущего года обратилась с заявлением в Арбитражный суд края об ускорении рассмотрения дела, ссылаясь на статью 6.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

«Изучив материалы дела и доводы заявителя, председатель суда пришел к выводу об отсутствии оснований для его удовлетворения в силу следующего. В соответствии с частью 1 статьи 6.1 Кодекса судопроизводство в арбитражных судах и исполнение судебного акта осуществляется в разумные сроки»,— говорится в определении суда.

Кроме того, на дату рассмотрения заявления Генпрокуратуры об ускорении оно утратило свою актуальность, поскольку ситуация по нему изменилась. 2 декабря этого года Арбитражный суд Кубани перенес дату судебного заседания с 9 марта 2023 года на 31 января 2023 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сады Киви» зарегистрировано в Сочи в 2018 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Выручка компании в 2021 году составила 1,2 млн руб., чистая прибыль — 295 тыс. руб. Руководителем является Светлана Марковская, учредителем — ООО «Строительно-монтажное управление №38» во главе с Сергеем Эксузяном.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Кубань» — «Российской Федерации предъявили за "Сады Киви"».

Тат Гаспарян

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