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«Железногорский завод РТИ» стал первым официальным резидентом курской ОЭЗ «Третий полюс»

Сегодня подписано соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне «Третий полюс» между корпорацией развития Курской области, региональным комитетом по экономике и развитию и ООО «Железногорский завод РТИ».

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», инвестор намерен производить резиновые смеси различных свойств и резиновую крошку. В создание 60 рабочих мест может быть вложено около 300 млн руб. В облправительстве уточнили, что ООО «Железногорский завод РТИ» первым получит статус резидента ОЭЗ и сможет заключить договор аренды земельного участка, а также получить разрешение на строительство и подключение к инженерным сетям.

Зона «Третий полюс» была образована в феврале, ее площадь превышает 274 га. Для вступления в число резидентов вид деятельности предприятия должен соответствовать категории «С», а объем инвестиций быть не менее 120 млн руб.

Андрей Цветков

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