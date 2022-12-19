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На увеличении зарплаты казаков-дружинников на Дону в 2023 году направят 69 млн рублей

В Ростовской области на увеличение заработной платы казакам-дружинникам выделят 69 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Как информируют власти, дружины, охраняющие пункты мобилизации, временного размещения граждан, избирательные участки, в следующем году смогут рассчитывать на повышение заработной платы более чем на четверть.

Мера предпринимается в рамках программы реализации государственной политики РФ в отношении российского казачества в Ростовской области.

Напомним новым атаманов Всевеликого войска Донского в ноябре был избран Сергей Бодряков.

Анастасия Назарова

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