Лукашенко надеется на скорое обсуждение с Европой вопросов безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что конструктивный диалог о безопасности с Европой возобновится, а Запад прислушается к «голосу разума». Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.

«Россия и Беларусь, как мы с Владимиром Владимировичем часто говорим, открыты для диалога с другими государствами, в том числе и европейскими. Надеюсь, что в скором времени там прислушаются к голосу разума и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства»,— заявил господин Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что вооруженные силы республики «полностью готовы» и в случае опасности смогут мобилизоваться в течение двух-трех суток. Белорусские самолеты типа «Су» были переоборудованы под несение ядерного оружия, сообщил он в августе, отметив, что их доработали в рамках договоренности с президентом России.

В октябре господин Лукашенко заявил, что Белоруссия способна обеспечить свою безопасность, не закрывая границы. Тогда же он объявил о включении всей армии Белоруссии в региональную группировку войск с Россией. По его словам, ее составят 70 тыс. белорусских и 10–15 тыс. российских военных.

Мария Федотова