«Наверное, каждый кубанский турист побывал на Индюке»

Туапсинский район Кубани известен как черноморский курорт. Но туристы едут сюда не только ради моря. В районе много гор и реликтовых лесов, которые притягивают любителей походов с палатками. О наиболее интересных туристических местах рассказал и.о. главы Туапсинского района Сергей Сидоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполняющий обязанности главы Туапсинского района Сергей Сидоренко

Фото: администрация Туапсинского района Исполняющий обязанности главы Туапсинского района Сергей Сидоренко

Фото: администрация Туапсинского района

GUIDE:Сергей Геннадьевич, какие места вы рекомендовали бы гостям района в первую очередь?

Сергей Сидоренко: Во-первых, визитной карточкой нашего курорта всегда была скала Киселева. Очень красивый утес с гранями, которые далеко выдаются в море, конечно, уникальное природное творение. Его видно за сотни метров с моря: он светлый, гладкий, как будто отполирован ветрами и морем. Кстати, именно возле скалы Киселева снимались сцены рыбалки из «Бриллиантовой руки», и многие едут сюда, чтобы как раз побывать на месте съемок.

Скала приобрела известность благодаря художнику-передвижнику Александру Александровичу Киселеву, у которого здесь была дача (вообще тогда, в начале ХХ века, на мысе Кадош было около 20 дач) и который во время отдыха запечатлел этот памятник природы на своей картине.

Сегодня скала входит в состав охраняемого лесопарка Кадош и находится всего в четырех километрах от Туапсе.

По данным местных властей, 88% территории покрыто лесом, при этом 87% — реликтовые. Под государственной охраной находятся 85 памятников природы и еще 45 памятников предлагаются к регистрации

Второе место, куда я бы повел туристов, если бы работал гидом, это, конечно, дольмены. На территории района у нас насчитывается около 400 исторических дольменов

Самый интересный, уникальный и загадочный дольменный комплекс — это «Псынако1», его открыл местный археолог Михаил Тешев еще в 70-х годах. Он находится в шести километрах севернее села Анастасиевка на правом берегу реки Пшенахо. Это такой дольмен на фундаменте, трижды перекрытый каменным сводом, слоем глины и панцирем из речного булыжника. Ученые говорят, что он датируется III тысячелетием до нашей эры.

Еще один крупный дольменный комплекс у нас есть в поселке Пригородном. Там есть дольмен Благополучия, дольмен Верности, дольмен Тотем, скала Желаний и менгир Тоннель в будущее.

G: В электричках на Туапсе можно выделить особенную категорию пассажиров — люди с рюкзаками. Зачем они к вам едут?

С.С.: Да, наш район всегда славился своими горами и лесными массивами, которыми покрыта его большая часть. Поэтому к нам едут ценители активного отдыха, которые любят встать под рюкзак и бродить по лесу, взбираться на вершины, любоваться сверху окрестностями.

Северная граница района проходит через горы Главного Кавказского хребта. Наиболее известные и посещаемые туристами — это Индюк, Индюшка, а также горы Семашхо, Два Брата и Семиглавая. Это «видовые» вершины. Но хочу сказать, что, несмотря на довольно сложный рельеф и значительные перепады высот, у нас туда водят как взрослых туристов, так и школьников, имеющих элементарную туристскую подготовку. Конечно, все это в сопровождении экскурсовода и инструктора, у которых имеются необходимый опыт и знания.

Наверное, каждый кубанский турист побывал на Индюке (859 м над уровнем моря). Ученые говорят, что это остатки извержения подводного вулкана, произошедшего более 165 млн лет назад. Забраться на вершину можно безо всякой серьезной подготовки, и потому туда очень многие ходят и там «народная тропа не зарастает». А вот в окрестностях много скал, на которые приезжают тренироваться скалолазы.

Существует несколько версий, почему горе дали такое необычное название. По одной из них, ее так назвали потому, что изрезанный гребень похож на голову индюка. А по другой — название происходит от слова «хиникушх», которое на языке древних народов означает «гора Синдов», а потом название трансформировалось в «гору Индусов».

Гора Семиглавая (1500 м над уровнем моря) тоже очень популярна. Она также образовалась в результате извержения вулкана и состоит из юрских горных пород. Туристы ее любят, потому что там есть и крутые участки, и варианты прохождения разных категорий сложности. Ну, а в окрестностях Семиглавой любят устраивать пикники, собирать целебные травы, ягоды и грибы.

Еще я бы советовал прогулки по лесопарку «Кадош», это пятикилометровый маршрут в районе одноименного мыса по территории памятника природы, и пешеходный маршрут «Царская эпоха» в районе Новомихайловки, который проходит по Агрийскому ландшафтному заказнику или, как его часто называют, Агрийскому заповеднику.

В самом Туапсе обязательно нужно сходить на двухкилометровую Платановую аллею, которая считается самой длинной в Европе.

Туапсинский район расположен на юго-западе Краснодарского края между другими курортными территориями: Геленджиком и Большим Сочи. Протяженность туапсинской части Черноморского побережья с севера на юг составляет 80 км, вглубь материка — 45 км. Умеренный субтропический климат, наличие моря и горной и лесной местности делает его благоприятным для рекреационного использования и туризма. Привлекательность района во многом обязана рельефу. Высота главного Кавказского хребта в пределах района с северо-запада на юго-восток возрастает с 700 м до 1634 м. Юго-восточнее горы Индюк перевалы легкодоступны для туристских походов с отметками 900–1255 м. Геологически местность построена осадочными породами в основном мелового возраста (70–130 млн лет назад). Северо-восточный угол района сложен вулканогенными породами середины Юрского периода (150–170 млн лет). На главном Кавказском хребте берут начало три крупных реки, которые текут по территории района в юго-западном направлении: Шапсухо — длиною 45 км, Нечепсухо — 26 км и Туапсе — 35 км. Внизу они проходят по широким (до 2 км) долинам, а в верхней части изобилуют, как и более мелкие реки и ручьи, каньонами и водопадами. Купальный сезон начинается в Туапсинском районе в июне, когда вода в море прогревается до +170С, и длится до октября. Количество дней с хорошей погодой составляет в октябре 64%, а морская вода в первой половине октября прогревается до +20–22 градусов Цельсия. На территории района расположены более 300 учреждений курортного комплекса. Пять поселений района участвуют в эксперименте по курортному сбору. Туапсинский район является одним из лучших мест Черноморского побережья для детского отдыха, где работает множество летних лагерей. Самый известный из них еще с советских времен — Всероссийский детский центр «Орленок». Он расположен в 45 километрах от Туапсе на берегу Черного моря. Лагерь занимает 253 га, а протяженность его песчаных пляжей составляет 3,7 км. В 2012 году «Орленку» был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО». Он является членом Международного содружества лагерей (International Camping Fellowship) и Национальной ассоциации детских лагерей. Одновременно зимой в них могут находиться 1500 ребят, а летом — больше 3500.

G: Что может предложить Туапсинский район любителям пляжного отдыха?

С.С.: Пляжи у нас, как правило, расположены в живописных местах, в основном они галечные с примесью ракушечника и кварцевого песка. Это неоспоримый плюс в том плане, что вода у берега остается в течение дня практически прозрачной даже при большом скоплении людей.

На территории района расположены более 300 учреждений курортного комплекса. Пять поселений района участвуют в эксперименте по курортному сбору.

Наиболее популярными являются пляжные территории в бухте Инал, в поселке Джубга, в Лермонтово, Новомихайловском, Ольгинке, Небуге, Агое, Шепси, Дедеркое и в самом Туапсе. И, кстати, это привлекательные места не только для летнего отдыха. Сегодня у нас прибрежные гостиницы и гостевые дома практически полностью загружены и в зимнее время, в период новогодних и рождественских праздников. Прогулки на побережье возле зимнего моря очень популярны.

И еще для тех, кто любит путешествовать на автомобиле: у нас есть автокемпинги. Это такой размеренный отдых в лесу на побережье. И важно, что он весьма доступен и его можно организовать спонтанно. Там все обустроено, есть душевые с горячей водой, туалеты, морозилки для продуктов, столы с лавками и мангалы, электричество для зарядки гаджетов, зона отдыха с Wi-Fi.

G: А если гости приезжают к вам с маленькими детьми, которым еще рано делать восхождения в горы, их есть чем занять?

С.С.: У нас есть замечательные дельфинарии в Небуге и в Джубге, кстати, в Джубге есть и океанариум. Мои знакомые, например, с удовольствием возят своих детей в Небуг, это всего в 15 км от Туапсе. Малышам там очень нравится, потому что они могут не только посмотреть программы с различными трюками дельфинов, но и прокатиться на лодке, запряженной одним из них, поплавать с дельфинами, сделать фотографии. А после шоу еще и получить бесплатное мороженое. А джубгинский, кроме этого, предлагает еще и дельфинотерапию, которая показана людям с особенностями развития. Говорят, что после нее улучшаются различные функции организма, самочувствие и общее состояние.

В океанариуме большое разнообразие морских рыб и животных. Большие аквариумы с экзотическими рыбками, кораллами разных цветов. Тоже очень рекомендую.

G: Спасибо за виртуальную экскурсию.

С.С.: Ждем всех в гости.

Беседовал Михаил Волкодав