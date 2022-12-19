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В Удмуртии в 2022 году ликвидировали 49 свалок

В 2022 году в Удмуртии ликвидировали 49 свалок и вывезли 8,5 тыс. тонн отходов. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в хозяйственный оборот возвращено 34 га земли.

Министр природных ресурсов и окружающей среды региона Денис Удалов сказал, что на начало мусорной реформы на территории Удмуртии была выявлена 481 свалка, общая площадь загрязненных земель составляла 400 га, а примерная масса отходов более 1,4 млн тонн. За четыре года было ликвидировано 243 свалки и вывезено около 42 тыс. тонн отходов.

«Ликвидация свалок будет продолжена и в следующем году. В 2023 году, за счет республиканских субсидий, будут ликвидированы семь крупных свалок в шести муниципальных образованиях: Завьяловском, Дебесском, Игринском, Кезском, Сарапульском и Ярском районах»,— рассказал господин Удалов.

Кроме того, на контроле главы республики Александра Бречалова находятся 24 крупных объекта, требующие проведения работ по рекультивации. В настоящий момент Минприроды Удмуртии подает заявку на включение этих объектов в федеральный проект «Генеральная уборка» для получения субсидии из федерального бюджета.

«За счет средств поступающих в республиканский экологический фонд, планируется начать рекультивацию свалок ТКО в селе Киясово, в Сюмсинском районе, карьер «Русская Бабья», свалки отходов вблизи урочища Дукъявыр, Дебесского района. В 2024 году запланирована рекультивация объекта на территории Граховского района»,— заключил Денис Удалов.

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