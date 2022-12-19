Эксперты ВАО АЭС провели на Ростовской атомной станции обучение персонала инструментам улучшенного мониторинга в области безопасности

На площадке Ростовской АЭС завершилась миссия Московского центра ВАО АЭС, в ходе которой персонал атомной станции прошел обучение по методологи процесса «Улучшенный мониторинг» в рамках реализации мероприятий по Курсу на совершенство.



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Углубленный мониторинг — это один из методов наблюдения за производственной деятельностью в основных направлениях, влияющих на выработку электроэнергии, надежность и безопасность — теперь он ведется на АЭС постоянно, практически непрерывно.

«Цель такого мониторинга — выявление на ранней стадии признаков того, что что-то может пойти не так. Есть разработанные инструменты, как вести это наблюдение, есть показатели, на которые необходимо обращать внимание, чтобы выявить проблемные моменты как можно раньше и заблаговременно принять решение. Этому мы обучали персонал станции. Обучающая миссия прошла очень эффективно - как это всегда бывает на Ростовской АЭС. Здесь и руководители, и персонал всегда заряжены на результат и совершенствование», - отметил эксперт МЦ ВАО АЭС, руководитель программы оказания поддержки Андрей Проходцев.

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«Улучшенный мониторинг - это процесс взаимодействия и поддержки между ВАО АЭС и атомными станциями, направленный на развитие внутренних потребностей сотрудников на дальнейшее совершенствование. Инициатива Курса на совершенство - это базовое направление развития. Его задача - исключение или минимизация событий, которые влияют на безопасную эксплуатацию атомных станций», - пояснил эксперт МЦ ВАО АЭС, руководитель программы «Анализ производственной деятельности» Андрей Подопригора.

Одна из участниц обучения - эксперт отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Елена Бурланкова рассказала, что работа с экспертами ВАО АЭС была очень полезна:

«В рамках улучшенного мониторинга меняется сама методология взаимодействия с ВАО АЭС, поскольку применяются новые методы наблюдения, методики расчетов и показатели. Мы не просто обсудили их с экспертами, но и попытались детально рассмотреть возникающие у нас вопросы. Курс на совершенство — это не легко, но это важно, потому что приоритет на атомных станция один - это безопасность».

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Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников поблагодарил экспертов ВАО АЭС за опыт переданный персоналу станции, и отметил, что по итогам обучения будет разработан проект пилотного апробирования процессов Курса на совершенство на Ростовской АЭС в 2023 году.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.