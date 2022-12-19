Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эксперты ВАО АЭС провели на Ростовской атомной станции обучение персонала инструментам улучшенного мониторинга в области безопасности

На площадке Ростовской АЭС завершилась миссия Московского центра ВАО АЭС, в ходе которой персонал атомной станции прошел обучение по методологи процесса «Улучшенный мониторинг» в рамках реализации мероприятий по Курсу на совершенство.

Углубленный мониторинг — это один из методов наблюдения за производственной деятельностью в основных направлениях, влияющих на выработку электроэнергии, надежность и безопасность — теперь он ведется на АЭС постоянно, практически непрерывно.

«Цель такого мониторинга — выявление на ранней стадии признаков того, что что-то может пойти не так. Есть разработанные инструменты, как вести это наблюдение, есть показатели, на которые необходимо обращать внимание, чтобы выявить проблемные моменты как можно раньше и заблаговременно принять решение. Этому мы обучали персонал станции. Обучающая миссия прошла очень эффективно - как это всегда бывает на Ростовской АЭС. Здесь и руководители, и персонал всегда заряжены на результат и совершенствование», - отметил эксперт МЦ ВАО АЭС, руководитель программы оказания поддержки Андрей Проходцев.

«Улучшенный мониторинг - это процесс взаимодействия и поддержки между ВАО АЭС и атомными станциями, направленный на развитие внутренних потребностей сотрудников на дальнейшее совершенствование. Инициатива Курса на совершенство - это базовое направление развития. Его задача - исключение или минимизация событий, которые влияют на безопасную эксплуатацию атомных станций», - пояснил эксперт МЦ ВАО АЭС, руководитель программы «Анализ производственной деятельности» Андрей Подопригора.

Одна из участниц обучения - эксперт отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Елена Бурланкова рассказала, что работа с экспертами ВАО АЭС была очень полезна:

«В рамках улучшенного мониторинга меняется сама методология взаимодействия с ВАО АЭС, поскольку применяются новые методы наблюдения, методики расчетов и показатели. Мы не просто обсудили их с экспертами, но и попытались детально рассмотреть возникающие у нас вопросы. Курс на совершенство — это не легко, но это важно, потому что приоритет на атомных станция один - это безопасность».

Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников поблагодарил экспертов ВАО АЭС за опыт переданный персоналу станции, и отметил, что по итогам обучения будет разработан проект пилотного апробирования процессов Курса на совершенство на Ростовской АЭС в 2023 году.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...