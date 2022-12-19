Верховный суд разрешил акционерным обществам выкупать свои акции у ликвидированных компаний

Акционерные общества смогут выкупать свои акции у юридических лиц, исключенных из Единого госреестра (ЕРГЮЛ). Цена акций будет не ниже рыночной, после сделки юрлица должны разместить суммы на счету у нотариуса. Разрешение на это дал Верховный суд РФ (ВС РФ).

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ приравняла данную сделку к случаю, при котором акционер сам отказался от участия в обществе.

«Исключение акционера из ЕГРЮЛ приводит к тем же последствиям, что и выход участника из общества применительно к корпоративным правам и обязанностям. Длительное сохранение такой ситуации (например, более десяти лет) нарушает законные интересы акционерного общества, связанные с обеспечением возможности продолжения ведения его деятельности, поддержанием управляемости, необходимостью привлечения капитала от иных лиц, готовых выступить акционерами»,— следует из решения коллегии ВС РФ (цитата по «Интерфаксу»).

Это решение судебная коллегия приняла после разбора случая с ЗАО «Фирма "Картнет"». Компания была ликвидирована 15 лет назад, при этом владела 21874 акциями ПАО «ЧИФ-Кузбасс».

Полина Собакина