Обвиняемых в организации проституции в Удмуртии приговорили к условному сроку

В Удмуртии вынесли приговор восьми жительницам Ижевска за организацию и вовлечение в занятие проституцией. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, они признаны виновными по ч. 3 ст. 240 УК РФ и ст. 241 УК РФ.

Обвиняемые арендовали помещение под видом массажного салона, в котором организовали притон для занятия проституцией. Кроме того, вовлекали в свою деятельность молодых девушек, находящихся в трудном материальном положении. Другие обвиняемые, в роли администраторов салона, контролировали работу девушек. В настоящий момент противоправная деятельность пресечена.

Первомайский районный суд Ижевска назначил виновным наказание в виде условного осуждения на срок от 1 года 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.