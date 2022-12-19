Руководство Тольяттинской клинической больницы №1 заподозрили в мошенничестве

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размер в ГБУЗ СО «Тольяттинская клиническая больница №1» (ч. 4 ст. 159 УК РФ.). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как показала проверка, руководители клиники в феврале-декабре 2022 года получали деньги, начисленные младшему медицинскому персоналу в качестве надбавки за увеличенный объем и интенсивность работ. Общая сумма ущерба, причиненного фонду ОМС, оценивается в размере 1 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Ранее стало известно о том, что задержан главный врач больницы Максим Замулин. В ближайшие несколько суток суд должен избрать ему меру пресечения.

Максим Замулин был назначен руководителем медучреждения в 2019 году. До этого он работал заместителем главного врача районной больницы в подмосковном Талдоме.

Сабрина Самедова