Минздрав Кубани назвал 12 правил для профилактики гриппа и коронавируса

Минздрав Кубани назвал 12 рекомендаций врача, чтобы не заболеть гриппом и коронавирусом. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства. Советы, как противостоять вирусам, подготовил специалист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Горячев.

Первым и главным условием в борьбе с сезонными вспышками инфекций, по мнению медработников, является своевременная вакцинация. Исследования показывают, что вероятность того, что вакцинированный человек заболеет, минимальна. При этом болезнь в любом случае должна пройти в легкой форме и без развития осложнений. Врачи также рекомендуют не переохлаждаться и избегать контакта с заболевшими людьми.

По-прежнему актуальной рекомендацией остается ношение медицинских масок в местах массового скопления людей. В список профилактических советов также вошли промывание носа и полоскание рта водой с солью, правильное питание и прием витаминов, своевременное мытье рук, закаливание. Кроме этого, специалисты рекомендуют полноценно отдыхать и высыпаться, регулярно заниматься спортом и отказаться от вредных привычек — курения и приема алкоголя. Также рекомендуется не заниматься самолечением и не принимать лекарства, особенно антибиотики, без назначения доктора. При возникновении симптомов болезни следует обращаться в поликлинику.

Дмитрий Нестеренко

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