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Депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова назвала попадание под санкции «почетной грамотой от Евросоюза»

Депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова, которую ранее внесли в девятый пакет санкций Европейского Союза, назвала это решение «почетной грамотой от Евросоюза». Как она пояснила «Ъ-Удмуртия», ранее ряд ее коллег уже был включен в санкционные списки, она не попала, потому что в момент голосования была на карантине из-за коронавируса, поэтому решение для нее было ожидаемым.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Наконец-то внесли в санкционный список. Меня республика два дня поздравляла с этим. Это хорошее событие. Я очень довольна этой наградой, потому что компания, в которой я зашла в санкционный список, очень достойная. Быть в такой команде очень почетно»,— прокомментировала Лариса Буранова, указав на то, что под санкции также попали Воткинский завод и ИЭМЗ «Купол».


Помимо Ларисы Бурановой, ограничения наложены на ряд депутатов Госдумы, губернаторов, руководителей различных госорганов и компаний, Вооруженные Силы РФ и так далее.

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