Директора саратовского детского центра, где ребенок обварился кипятком, будут судить

В Саратове перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, организовавший частный детский центр, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, 1 февраля 2021 года около 15 часов 34-летняя воспитатель детского центра, расположенного в жилом доме на улице Ламповой, отлучилась по личной необходимости и оставила шесть воспитанников центра под присмотром своей 43–летней знакомой. Последняя приступила к приготовлению еды на кухни центра, хотя требованиями безопасности это не предусмотрено. На кухне она опрокинула чайник с кипятком на двухлетнего ребенка и попыталась оказать малышу первую помощь, не вызывая бригаду медиков. Родители мальчика, забрав его из центра, в тот же день обратились в больницу, где ему диагностировали ожоги 1-й, 2-й и 3-й степени туловища, верхних и нижних конечностей, повлекшие причинение средней тяжести вреда его здоровью.

Обвиняемая предпринимательница вину не признает.

Марина Ковалева