Верховный суд Башкирии оставил штраф Юрию Шевчуку за дискредитацию армии в силе

Судья Верховного суда Башкирии Хаким Ахмеджанов оставил в силе решение Советского райсуда Уфы, который оштрафовал в августе лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на 50 тыс. руб. за дискредитацию армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Мотивировочная часть постановления судьи будет готова позже.

Решение райсуда было вынесено на основе протокола, составленного после речи музыканта на его концерте в Уфе 18 мая.

В апелляционной жалобе адвокат музыканта Александр Передрук назвал решение райсуда необоснованным и просил его отменить. Он указал, в частности, на то, что Конституция гарантирует свободу слова в России, а само административное дело должно было рассматриваться по месту жительства его доверителя.

После заседания Передрук сообщил, что постановление будет обжаловаться в шестом кассационном суде.

Венера Хисамова

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