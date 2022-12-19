Кафе в Пулково не имеет претензий к депутату Пирогу, задержанному из-за неоплаты счета

Кафе в аэропорту Пулково, в котором был задержан депутат Госдумы от Краснодарского края и экс-чемпион мира по боксу в среднем весе Дмитрий Пирог, не имеет претензий к парламентарию. Ему вменяют оскорбление сотрудника правоохранительных органов, пишет 78.ru.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», депутат Пирог будучи в нетрезвом виде вступил в конфликт с администрацией заведения, поскольку якобы отказался оплачивать счет в 20 тыс. руб. и начал оскорблять вызванных правоохранителей.

«По нашему регламенту нужно было вызвать полицию, что мы и сделали, когда он не смог рассчитаться — чтобы зафиксировать. Потому что мы не можем закрывать кассу без оплаты», — разъяснили свою позицию в кафе.

В администрации уточнили, что в заведение приехали люди депутата и оплатили счет, на фоне чего все претензии исчерпаны.

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