Новая инфекционная больница в Камышине приняла первых пациентов

В Камышине Волгоградской области начал принимать первых пациентов новый инфекционный госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отделение рассчитано на 60 боксов с палатами интенсивной терапии и собственной лабораторией.

В это учреждение перевели пациентов из старого корпуса, и сюда же по линии скорой помощи по неотложным показаниям начали привозят инфекционных больных из Камышинского, Котовского, Руднянского, Жирновского и Ольховского районов.

Строительство больницы началось в 2021 году. Отделение вошло в структуру Камышинской горбольницы № 1.

Марина Ковалева