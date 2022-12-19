Синоптики предупредили татарстанцев о похолодании до 24 градусов мороза

В четверг, 22 декабря, в Татарстане ночью температура воздуха при прояснениях опустится до -19..-24. Днем при прохождении атмосферных фронтов северо-западного циклона прогнозируются снег, мокрый снег, местами метель и сильный ветер, температуры воздуха повысятся до -1..-6. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

20 декабря в Татарстане ожидается снег и возможен туман. Ночью похолодает до -13..-18, при прояснениях до -22; днем ожидается -4..-9 . 21 декабря в республике сохранится такая же погода. Ночью столбики термометров упадут до -10..-15, при прояснениях до -20; днем ожидается -6..-11, при прояснениях до -14.

По предварительным данным, в пятницу и субботу в Татарстане прогнозируют снег, мокрый снег с дождем, метелями и сильным ветром. При этом в регионе резко потеплеет, температура ночью составит 0..-5, днем повысится до -2..+3.

"Ъ-Казань"