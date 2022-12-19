В Курганской области не более 8% семей могут купить в кредит новый автомобиль

Курганская область заняла 73 место в рейтинге регионов РФ по доступности автомобилей. В 2022 году не более 8% семьей могли позволить себе купить в кредит и содержать новый автомобиль. Такие данные представлены в исследовании «РИА Новости».

Почти 7% семей в Курганской области могут купить в кредит лишь недорогой автомобиль стоимостью не более 900 млн руб. Доля тех, кто может позволить автомобиль по средней цене 2,5 млн руб., составляет всего 1%, а премиум-машину (10 млн) – 0,04%.

Рейтинг составлен на основе статистических данных за 2021 и 2022 год. Согласно модели, предполагалось, что 50% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идут на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина – на прочие расходы. Анализ провели для девяти типов состава семьи.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где недорогой автомобиль доступен почти 57% семей. Также в тройке лидеров Чукотка и Магаданская область – 48,9% и 44,2% соответственно. Самые недоступные автомобили в Ингушетии (2,6%), Чечне (2,8%) и Кабардино-Балкарии – 4,3%.