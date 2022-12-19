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Михаил Евраев примет участие в большом госсовете

22 декабря в очном режиме пройдет большой государственный совет, в котором примет участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Главным вопросом будет реализация молодежной политики в современных условиях.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Напомним, что 6 декабря, в состав Государственного совета Владимир Путин включил восемь губернаторов и глав двух городов, одним из них стал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Данный указ опубликован на официальном портале правовых актов.

В состав также вошли губернаторы Владимирской, Тамбовской, Саратовской, Кировской, Рязанской, Томской областей, главы Республики Марий Эл, Белогорска Амурской области, городского округа Самара.

Вероника Макарова

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