Михаил Евраев примет участие в большом госсовете

22 декабря в очном режиме пройдет большой государственный совет, в котором примет участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Главным вопросом будет реализация молодежной политики в современных условиях.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Напомним, что 6 декабря, в состав Государственного совета Владимир Путин включил восемь губернаторов и глав двух городов, одним из них стал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Данный указ опубликован на официальном портале правовых актов.
В состав также вошли губернаторы Владимирской, Тамбовской, Саратовской, Кировской, Рязанской, Томской областей, главы Республики Марий Эл, Белогорска Амурской области, городского округа Самара.
Новости всегда под рукой в нашем Telegram-канале