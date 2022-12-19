В Удмуртии приостановлен подвоз учеников из 186 школ из-за погодных условий

В Удмуртии в связи с ухудшением погодных условий временно приостановлен подвоз учеников из 186 школ региона. Как сообщают в пресс-службе минобразования республики, школьники будут обучаться в дистанционном режиме до момента, пока не расчистят дороги. В очной форме продолжают учебу дети из Вавожского, Глазовского, Кезского и Красногорского районов.

Данные меры приняты совместно с ГУ МЧС по Удмуртии в целях безопасности детей и предупреждения ДТП с их участием.

Накануне в Удмуртии прошел ледяной дождь.Также резкие перепады температуры синоптики обещают в ближайшие дни.