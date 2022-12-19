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Коммерсантъ FM
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Китайская техника осваивается на рынке

Какие производители смартфонов и телевизоров сейчас популярны у россиян

Граждане активно скупают бытовые приборы малоизвестных компаний перед Новым годом. В этот раз рост спроса зафиксировали раньше обычного, и большая часть продаж пришлась на дорогие товары не очень популярных брендов. Речь, в частности, о смартфонах и технике для дома.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Среди них россияне в первые недели декабря отдавали предпочтение наиболее дорогим моделям от среднеценовых и нишевых компаний, пишет РБК со ссылкой на ритейлеров и маркетплейсы. Подробности — в справке “Ъ FM”:

Как считают сами ритейлеры, россияне начали закупать технику перед Новым годом раньше, чем обычно, из-за привлекательных скидок. Вторая возможная причина — желание избежать проблем с доставкой на фоне усложнения логистики.

У «М.Видео-Эльдорадо» с середины ноября по 14 декабря в продажах смартфонов усилили позиции китайские бренды — Realme, Tecno, Vivo.

В бытовой технике в топе тоже китайские Haier и Midea, а также турецкая Beko, словенская Gorenje, итальянская Candy, узбекская Artel. В категории встраиваемой техники существенный рост продемонстрировал немецкий бренд Grundig. По продажам телевизоров лидируют японская Toshiba и китайский Hisense.

Устройства Tecno и Realme вышли в топ и у «МегаФона». Тем временем на Ozon в списке самой популярной техники за первые две недели декабря — беспроводные наушники F9, «умная» колонка «Яндекс Станция», светодиодная лампочка Kojima и диск Kingston.

Многие из этих брендов на рынке давно, но россияне обратили на них внимание из-за сокращения числа уже привычных альтернатив, говорит гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. Кроме того, сами ритейлеры в первую очередь предлагают клиентам товары тех компаний, которые вкладываются в продвижение в России, отмечает собеседник “Ъ FM”: «После 24 февраля ассортимент техники изменился. Не все удается ввозить с помощью параллельного импорта.

Как в рынок бытовой техники РФ встраиваются китайские и российские бренды

Как в рынок бытовой техники РФ встраиваются китайские и российские бренды

Сейчас на полках превалируют китайские производители — более 90%. Покупатели обратили внимание и на технику, которая производится в странах бывшего Советского Союза. Если брать какие-то марки, которые остались, например, Gorenje — они уже давно привлекли определенную аудиторию. Главное, что люди ищут замену, понимают, что они не могут найти ту технику, которую покупали раньше, и выбирают то, что есть в наличии.

Candy, Gorenje — это средний ценовой ряд. Их продукцию приобретает большое количество людей. Доля продаж узбекских и турецких марок растет, но я бы не сказал, что они взорвали рынок и взяли весь спрос на себя.

Как пишет РБК, в 2021 году лидерами продаж ритейлеры называли другие бренды: в частности, компании Samsung и Apple. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), после запуска режима параллельного импорта в страну таким образом ввезли более 2 млн т товаров на сумму около $20 млрд.

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Сабина Адлейба

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