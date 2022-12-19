Строительство орловского медцентра «Титаник» взялась завершить подмосковная «Стрела»

Возведение многопрофильного медцентра Орловской областной клинической больницы (имеющего народное название «Титаник») завершит ООО «Стрела». Об этом было заявлено на заседании правительства региона 19 декабря. Власти приняли решение об определении единственного подрядчика на выполнение работ.

В облправительстве уточнили, что ООО «Стрела» зарегистрировано в Московской области. Юрлицо займется инженерными изысканиями, подготовкой проектной и рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ. Их общая стоимость составляет 2,99 млрд руб.

По словам руководителя регионального департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексея Субботина, ранее для определения исполнителя было проведено два открытых конкурса. Оба признаны несостоявшимися. Тогда КУ ОО «Орелгосзаказчик» инициировал сбор предложений от подрядных организаций о возможности и готовности выполнения участия в проекте. Всего заявки подали 12 претендентов. Победитель определялся с учетом «наличия права на проведение заявленных работ, опыта и добросовестности организации».

К конкурсу в результате допустили трех подрядчиков, а лучшим признали ООО «Стрела». Губернатор Андрей Клычков дал поручение обеспечить заключение контракта в течение недели.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Стрела» зарегистрировано в Истре Московской области в 1998 году с уставным капиталом в 10 тыс. руб. для строительства зданий. Единственный учредитель - Геннадий Федоров. По итогам 2021 года общество отчиталось о чистой прибыли 59,2 млн руб. (рост за год на 154,5%) и выручке 1,7 млрд руб. (рост на 386,1%), баланс компании оценивается в 894,3 млн руб.

В начале декабря в Орле началось повторное рассмотрение дела о хищении 229 млн руб. на стройке «Титаника». Первый суд вернул дело правоохранителям, когда выяснилось, что следствие фактически не оформило должным образом обвинение трем фигурантам. Все они не признали вину, и теперь им предстоит участвовать в новом процессе. По мнению защиты, в уголовном деле остался еще целый ряд ошибок, что может привести к возвращению дела на доследование.

Андрей Цветков, Александр Прытков