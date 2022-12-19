Житель Башкирии осужден за высшее положение в преступной иерархии

Верховный суд Башкирии приговорил 55-летнего жителя республики к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Он признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и вымогательстве (пп. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ). По данным «Ъ-Уфа», это Эдик Еганян.

По материалам дела, подсудимый, с 2016 года отбывающий наказание за наркопреступления (осужден на пять с половиной лет), был наделен статусом «положенец» и занял одно из высших положений в преступной иерархии. На него была возложена руководящая роль, а также организационно-распорядительные функции в отношении заключенных колонии. «Осужденный пропагандировал принятые в преступной среде традиции и правила, обеспечивал пополнение преступной кассы, назначал «смотрящих» за помещениями в исправительной колонии, разрешал спорные ситуации, указано в сообщении.

Также он признан виновным в вымогательстве 50 тыс. руб. у заключенного с применением насилия. Подсудимый вину не признал.

Майя Иванова

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