К Новому году в Ярославской области срубят 730 елей

В Ярославской области начались работы по заготовке елей к Новому году, всего в этом сезоне планируют срубить 730 деревьев. В региональном правительстве уточнили, что ели будут рубить на территории Даниловского и Некоузского лесничеств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Заготовка елей к Новому году строго регламентирована и разрешена только после заключения по итогам аукциона соответствующих договоров купли-продажи. Традиционно в конце декабря – начале января в регионе реализуется комплекс мер по недопущению незаконных рубок»,— рассказал и. о. директора департамента лесного хозяйства Иван Хитров.

В сообщении отмечается, что рейды будут осуществляться до 7 января на территориях лесного фонда, в том числе и на участках, где ведется заготовка елей.

Алла Чижова

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