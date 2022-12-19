У нижегородцев изъято 111 единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия

У жителей Нижегородской области за девять дней изъято 111 единиц огнестрельного оружия, 1229 боеприпасов и 979 граммов взрывчатых веществ в рамках профилактического мероприятия «Оружие». Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Возбуждено 13 уголовных дел, зафиксировано 50 административных правонарушений, связанных с незаконным изготовлением и оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств.

В полиции напомнили, что лица, добровольно сдавшие незаконное оружие, боеприпасы и взрывные устройства освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится какого-то иного состава преступления. По каждому факту добровольной сдачи гражданами оружия и боеприпасов органами внутренних дел проводится специальная проверка.

Андрей Репин