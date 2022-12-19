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Российские ПВО сбили над Белгородской областью четыре американские ракеты HARM

В воздушном пространстве Белгородской области были сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции на Украине, без уточнения даты перехвата.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вчера губернатор Вячеслав Гладков около половины второго дня заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО. Позже он уточнил, что в результате обстрелов региона со стороны Украины в облцентре, Белгородском и Краснояружском районах погиб один человек, еще 12 получили ранения, а повреждения зафиксированы у 83 жилых и промышленных объектов, а также у 42 автомобилей.

Согласно открытым данным, противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM предназначена для борьбы с РЛС. Ее последние модификации умеют находить радары со сменой рабочих частот. При этом сам HARM устойчив против помех типа отключения РЛС при пуске ракеты. Головка самонаведения вычисляет местонахождение цели и способна поразить ее, даже если радар выключен. Ранее федеральные СМИ сообщали, что из-за отсутствия у украинских военных штатных носителей ракеты (истребителей F-16 и F/A-18), ее запускают с самодельных наземных установок. Это якобы существенно снижает дальность применение и позволяет ПВО сбивать HARM.

Андрей Цветков

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