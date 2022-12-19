На покупку 57 ФАПов в Башкирии направят до 210 млн рублей

Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Башкирии на пяти аукционах намерено выбрать поставщика 57 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Их планируется разместить в селах и деревнях, где проживают от 100 до 800 человек, сообщается на сайте госзакупок. В общей сложности на эти цели запланировано до 210 млн руб. Начальная стоимость закупок варьируется от 37 млн до 44,4 млн руб., в каждую из них включено 10-12 модулей. Стоимость каждого ФАПа (одноэтажное здание из сборно-разборных конструкций общей площадью 63 кв.м) составляет примерно 3,7 млн руб.

Подрядчик должен поставить все ФАПы до 1 августа. Закупки проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение».

На поставку 12 модулей в рамках предыдущего аукциона минздрав республики заключил контракт с Эдуардом Якуповым, который предложил его исполнить за 40,6 млн руб. при начальной стоимости 44,4 млн руб.

Майя Иванова

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