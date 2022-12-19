Имущество разорившегося кубанского производителя утки оценили в 117 млн рублей

Стоимость имущества крупного производителя утки ООО «Заречное» составила 117,7 млн руб. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Имущественный комплекс ООО «Заречное» расположен по двум адресам. Цена 11 нежилых зданий по улице Нефтяников, 1а в Армавире составила 55,6 млн руб., имущество находится в залоге у Александра Гвоздиковского.

В поселке Заречный 24 нежилых здания предприятия оценили в 41,6 млн руб. Еще на 20,4 млн руб. оценили стоимость недвижимого имущества банкрота: холодильные камеры, оборудования инкубатора и птичников.

В мае 2018 года Межрайонная ИФНС №13 по Краснодарскому краю обратилась в кубанский арбитраж с заявлением о признании ООО «Заречное» банкротом из -за долга в сумме 6,9 млн руб. В июне 2019 года суд включил требования АО «Россельхозбанка» в сумме 62 млн руб. в реестр требований кредиторов предприятия. Среди кредиторов предприятия также ООО «Интеркапитал» с суммой требований в 11,1 млн руб. и министерство экономики Краснодарского края с размером требований 2,7 млн руб.

В ноябре 2020 года суд признал компанию банкротом.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Заречное» зарегистрировано в 2006 году в Успенском районе, в поселке Заречный. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Учредитель — ООО «Иск», уставный капитал 122 млн руб. Выручка компании за 2021 год составила 242 тыс. руб., убыток — 8,6 млн руб. ООО «Заречное» являлось крупным производителем мяса утки французского кросса. Птицефабрика осуществляла полный цикл производства. Ассортимент продукции составляли: инкубационное племенное яйцо, суточный и подращенный утенок, а также разнообразная продукция из мяса утки.

Тат Гаспарян

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