В хуторе Темрюкского района построили водопровод за 6,4 млн рублей

В хуторе Белый Темрюкского района построили водопровод протяженностью 2,7 км. На эти цели из бюджета района выделили 6,4 млн руб., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

С просьбой построить водопровод к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву на приеме граждан обратилась жительница хутора Белый. После этого глава региона поручил исполнить просьбу. На тот момент у муниципалитета уже была подготовлена проектно-сметная документация. Работы планировали завершить в июле 2023 года, но водопровод удалось построить раньше срока.

Ранее единственным источником воды в районе улиц Садовой, Полевой, Молодежной, Пушкина и Луговой были скважины во дворах. Из-за этого страдало качество воды, были перебои с ее подачей в летний период.

Татьяна Ручкина

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