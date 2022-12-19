За три года количество проверок бизнеса на Кубани сократили в 2,5 раза

С 2019 года количество проверок бизнеса в Краснодарском крае сократилось в 2,5 раза. Только за этот год прокуратура отклонила более 2 тыс. из 11 тыс. плановых проверок, из-за введенного в марте моратория дополнительно исключили еще 6 тыс., сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам прокурора Краснодарского края Сергея Табельского, контролирующим органам отказали в проведении более 700 внеплановых проверок, что составляет более 72%. Прокурор отметил, что устойчивое развитие и социальная стабильность во многом зависят от предпринимательского сообщества. В связи с этим поддержка бизнеса и избавление от административного давления сейчас выходят на первый план в работе властей. Только в 2022 году прокуроры выявили более 9 тыс. нарушений в сфере защиты прав хозяйствующих субъектов.

«Для их устранения внесли более 4 тыс. актов прокурорского реагирования, инициировано привлечение более 290 чиновников к административной ответственности. По фактам препятствия законной предпринимательской деятельности возбуждены и расследуются три уголовных дела»,— подчеркнул Сергей Табельский.

Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что для поддержки предпринимателей в этом году Фонд микрофинансирования докапитализировали более чем до 3,5 млрд руб. За весь 2021 году он выдал займы на 2,1 млрд руб., уже сейчас — на 2,5 млрд. За счет докапитализации Фонда развития бизнеса гарантийная поддержка выросла почти на 30%: благодаря поручительствам фонда бизнес привлек уже более 6 млрд руб. Востребованность Фонда развития промышленности выросла почти втрое: за прошлый год было выдано 888 млн руб. льготных займов, за 11 месяцев этого — почти 2,5 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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